JFAが公式発表日本サッカー協会（JFA）は5月26日、福島県のJヴィレッジで5月31日から6月7日にかけて開催される「U-16インターナショナルドリームカップ 2026 JAPAN」に臨むU-16日本代表メンバー20人を発表した。 チームを率いる廣山望監督のもと、GK2人、DF5人、MF7人、FW5人の計20人が選出された。高体連からはFW高田憲慎（帝京大学可児高）とFWオツコロ海桜（昌平高）の2人が名を連ね、4月にクラブ史上最年少の16歳0日でプロ