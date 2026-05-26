IVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン＝21）が、ソウル市内の自宅でくつろぐ写真を連日、自身のインスタグラムに投稿した。韓国メディアのTVリポートは26日「ぬいぐるみ150万ウォン（約15万円）…137億ウォン（約14億円）現金購入の住宅でラグジュアリーな日常感嘆を呼ぶヤング＆リッチ」の見出しで紹介した。22日には「my cute little」という文とともに羊の絵文字を添え、写真18枚を投稿した。ふわふわの薄いピンク色の羊ぬい