IVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン＝21）が、ソウル市内の自宅でくつろぐ写真を連日、自身のインスタグラムに投稿した。

韓国メディアのTVリポートは26日「ぬいぐるみ150万ウォン（約15万円）…137億ウォン（約14億円）現金購入の住宅でラグジュアリーな日常 感嘆を呼ぶヤング＆リッチ」の見出しで紹介した。

22日には「my cute little」という文とともに羊の絵文字を添え、写真18枚を投稿した。ふわふわの薄いピンク色の羊ぬいぐるみを抱いている写真などで、同メディアは「名品彫刻ブランドの製品で、手作業の羊毛彫刻で有名。価格は150万ウォン台に達する」と報じた。

また21日には、ロッテワールドタワーが一望できる開放的な大きな窓を背景に撮影したリビングの写真をアップした。赤いソファが注目されたが、このソファは、フランスの巨匠デザイナーの製品であることが判明。

同メディアは「価格は、1億ウォン（約1000万円）を大きく超えると推定される。この家具は、世界的なトップスターたちの自宅インテリアとしても有名だ」と報じた。

さらに「空間のムードを加えたピンク色の照明は、約500万ウォン（約50万円）、インテリアの暖炉は約300万ウォン（約30万円）と伝えられている。欧州の豪華ホテルや高級住宅で主に使用されるラグジュアリーブランドで家中を埋め尽くし、他とは違う美感を誇っていた」とも伝えた。

また「ウォニョンは昨年、ソウル市内にある高級住宅を約137億ウォンで購入した。ローンなしの全額現金で購入したことが明らかになり、大きな話題となった」と報じた。