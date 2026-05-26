【モデルプレス＝2026/05/26】人気作品『ケロロ軍曹』の新作映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日公開）より、追加キャストが発表された。【写真】29歳LDH“国宝級イケメン”「ケロロ軍曹」アフレコシーン◆「ケロロ軍曹」16年ぶり劇場版新作1999年より「月刊少年エース」（発行：株式会社KADOKAWA）にて連載中の漫画家・吉崎観音氏による人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送