JO1佐藤景瑚・FANTASTICS八木勇征ら「ケロロ軍曹」出演決定 日向坂46渡辺莉奈は声優初挑戦【新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！】
【モデルプレス＝2026/05/26】人気作品『ケロロ軍曹』の新作映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日公開）より、追加キャストが発表された。
【写真】29歳LDH“国宝級イケメン”「ケロロ軍曹」アフレコシーン
1999年より「月刊少年エース」（発行：株式会社KADOKAWA）にて連載中の漫画家・吉崎観音氏による人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日に、公式YouTubeチャンネルにてアニメ化20周年の新プロジェクト再始動を公開。そして、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として、劇場版としては2010年以来16年ぶりとなる新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が6月26日に全国公開される。
脚本・総監督には、コメディ界屈指のヒットメーカーであり、映画『銀魂』シリーズや「勇者ヨシヒコ」シリーズなどで知られる福田雄一氏。福田氏は今作がアニメーション初挑戦となる。アニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長には『ケロロ軍曹』ファンとしても知られるあのが就任。主題歌「貸しっぱなしデスティニー」を担当するほか、20周年記念ver.として新たに制作されたオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を、ano＆粗品が歌唱する。先日、本作のオリジナルキャラクターである、謎のケロン人の兄弟【アルルとデルル役】にジェシー（SixTONES）、アルルとデルルに協力する【研究員ロボ役】にあの、妖怪に憑りつかれて熱血になる【渋谷の男性役】に粗品、『ケロロ軍曹』に欠かせない【ナレーション】をシソンヌ・長谷川忍が担当することが決定し、話題を呼んでいる。
この度、今回新たにゲスト声優として、豪華キャスト＆超実力派声優の出演が決定。妖怪に憑りつかれて不良になってしまう【渋谷の男性役】に佐藤景瑚（JO1）、妖怪に憑りつかれて秘密や本音を暴露してしまう【渋谷の男性役】に八木勇征（FANTASTICS）、【熊本のアナウンサー役】にスザンヌ、【渋谷の女性役】に渡辺莉奈（日向坂46）、と豪華面々が本作のゲスト声優を担当することが決定。さらに【7番目の戦士役】に関智一、【宇宙人役】に花江夏樹、【宇宙警察署長役】に山寺宏一ら超実力派声優陣も迎え、『新劇場版☆ケロロ軍曹』をより一層盛り上げる。
今回のオファーを受け、八木は「もともと『ケロロ軍曹』が大好きで、小学校の時に擦り切れるくらい漫画を読んでいました。まさか自分が携われるとは思っていなかったので、本当に幸せです」と喜びを語りつつ、「監督を福田さんが担当すると知って、速攻福田さんに『【ケロロ軍曹】観ていたので、めちゃめちゃ楽しみです！』と連絡したら数日後にオファーをいただきました！」と裏話を明かした。
さらに、『ケロロ軍曹』ファンの佐藤も「福田さんから『ケロロ軍曹』の映画をやると聞いて、『絶対面白いじゃん！』って話をしていたら『いや、出てよ』って言われて（笑）。めちゃくちゃ嬉しいことなので『ぜひ！』とお応えしました」と本作へ参加できる喜びを語った。
一方、本作が声優初挑戦となった渡辺は、本作への出演について「オファーをいただき本当にびっくりしました。ずっと好きで観ていた作品だったので、すごく素敵な機会をいただけて嬉しかったです」と喜びつつ、人生初のアフレコに「すごく緊張しましたが、キャラクターのイラストが私に似ていたのが嬉しくて、とても楽しくやらせていただきました」とアフレコ当時の心境を明かす。
原作者・吉崎氏の縁の地でもある熊本にちなんで、自身の出身地である熊本のアナウンサー役を演じるスザンヌは「いろんな世代に愛される『ケロロ軍曹』の世界に関われてすごく嬉しいです。どういう風に演じればいいのか不安でしたが、スタッフの皆さん、ケロロが見守ってくれていたので楽しくアフレコさせていただきました」とアフレコを振り返るコメントを寄せている。『新劇場版☆ケロロ軍曹』の物語にどう関わってくるのか、4人の演技も見どころとなっている。（modelpress編集部）
今回『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります!』の声優として出演させていただき本当にありがとうございます！『ケロロ軍曹』は小さい頃からすごく見ていたアニメなので、こうして仕事で携わることができてすごく嬉しいです！今回は妖怪に性格を変えられたヤンキーの役を演じました。僕の中の秘めているヤンキーを出し切って演じました！ぜひ探してみてください！そして、他にも錚々たる方たちが出演されているので僕自身も楽しみです！ぜひ、映画館に足を運んでみてください！
この度、ゲスト声優として出演させていただき、本当に楽しかったです。『ケロロ軍曹』は原作もアニメも小学生の頃からずっと親しんできた作品で、青春時代を共に過ごしたと言っても過言ではないくらい大好きでした。今回、福田さんからお話をいただいたときはとても嬉しく、すぐにお返事させていただきました。劇場版『ケロロ軍曹』は久しぶりということもあり、個人的にも公開が待ちきれません。ぜひ劇場でご覧くださいであります！
収録のため、朝5：30に起きて熊本からやってきました！作中に熊本も出てきますので、私自身は熊本への想いを込めて作品に挑みました。『ケロロ軍曹』は本当に心温まる物語です。そして世代問わず楽しんでいただけると思います。私も息子を連れて映画館で観るのがとっても楽しみです！でもどこに出ているか、よ〜く観ていないと気づけないかなと思うので、目を凝らして探してみてください。
｢ケロロ軍曹」が大好きなので、このお話をいただいた時は驚きましたが、作品に参加させていただけて本当にうれしく思います。初めての声のお仕事ではありましたが、楽しみながらアフレコに挑戦することができました！ファンの方はもちろん、初めてご覧になる方にもぜひワクワクしながら｢ケロロ軍曹」の世界観を楽しんでいただけたらと思います！
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【写真】29歳LDH“国宝級イケメン”「ケロロ軍曹」アフレコシーン
◆「ケロロ軍曹」16年ぶり劇場版新作
1999年より「月刊少年エース」（発行：株式会社KADOKAWA）にて連載中の漫画家・吉崎観音氏による人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日に、公式YouTubeチャンネルにてアニメ化20周年の新プロジェクト再始動を公開。そして、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として、劇場版としては2010年以来16年ぶりとなる新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が6月26日に全国公開される。
◆豪華キャスト＆超実力派声優の出演決定
この度、今回新たにゲスト声優として、豪華キャスト＆超実力派声優の出演が決定。妖怪に憑りつかれて不良になってしまう【渋谷の男性役】に佐藤景瑚（JO1）、妖怪に憑りつかれて秘密や本音を暴露してしまう【渋谷の男性役】に八木勇征（FANTASTICS）、【熊本のアナウンサー役】にスザンヌ、【渋谷の女性役】に渡辺莉奈（日向坂46）、と豪華面々が本作のゲスト声優を担当することが決定。さらに【7番目の戦士役】に関智一、【宇宙人役】に花江夏樹、【宇宙警察署長役】に山寺宏一ら超実力派声優陣も迎え、『新劇場版☆ケロロ軍曹』をより一層盛り上げる。
◆「ケロロ軍曹」愛あふれる豪華キャスト陣が集結
今回のオファーを受け、八木は「もともと『ケロロ軍曹』が大好きで、小学校の時に擦り切れるくらい漫画を読んでいました。まさか自分が携われるとは思っていなかったので、本当に幸せです」と喜びを語りつつ、「監督を福田さんが担当すると知って、速攻福田さんに『【ケロロ軍曹】観ていたので、めちゃめちゃ楽しみです！』と連絡したら数日後にオファーをいただきました！」と裏話を明かした。
さらに、『ケロロ軍曹』ファンの佐藤も「福田さんから『ケロロ軍曹』の映画をやると聞いて、『絶対面白いじゃん！』って話をしていたら『いや、出てよ』って言われて（笑）。めちゃくちゃ嬉しいことなので『ぜひ！』とお応えしました」と本作へ参加できる喜びを語った。
一方、本作が声優初挑戦となった渡辺は、本作への出演について「オファーをいただき本当にびっくりしました。ずっと好きで観ていた作品だったので、すごく素敵な機会をいただけて嬉しかったです」と喜びつつ、人生初のアフレコに「すごく緊張しましたが、キャラクターのイラストが私に似ていたのが嬉しくて、とても楽しくやらせていただきました」とアフレコ当時の心境を明かす。
原作者・吉崎氏の縁の地でもある熊本にちなんで、自身の出身地である熊本のアナウンサー役を演じるスザンヌは「いろんな世代に愛される『ケロロ軍曹』の世界に関われてすごく嬉しいです。どういう風に演じればいいのか不安でしたが、スタッフの皆さん、ケロロが見守ってくれていたので楽しくアフレコさせていただきました」とアフレコを振り返るコメントを寄せている。『新劇場版☆ケロロ軍曹』の物語にどう関わってくるのか、4人の演技も見どころとなっている。（modelpress編集部）
◆佐藤景瑚コメント
今回『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります!』の声優として出演させていただき本当にありがとうございます！『ケロロ軍曹』は小さい頃からすごく見ていたアニメなので、こうして仕事で携わることができてすごく嬉しいです！今回は妖怪に性格を変えられたヤンキーの役を演じました。僕の中の秘めているヤンキーを出し切って演じました！ぜひ探してみてください！そして、他にも錚々たる方たちが出演されているので僕自身も楽しみです！ぜひ、映画館に足を運んでみてください！
◆八木勇征コメント
この度、ゲスト声優として出演させていただき、本当に楽しかったです。『ケロロ軍曹』は原作もアニメも小学生の頃からずっと親しんできた作品で、青春時代を共に過ごしたと言っても過言ではないくらい大好きでした。今回、福田さんからお話をいただいたときはとても嬉しく、すぐにお返事させていただきました。劇場版『ケロロ軍曹』は久しぶりということもあり、個人的にも公開が待ちきれません。ぜひ劇場でご覧くださいであります！
◆スザンヌコメント
収録のため、朝5：30に起きて熊本からやってきました！作中に熊本も出てきますので、私自身は熊本への想いを込めて作品に挑みました。『ケロロ軍曹』は本当に心温まる物語です。そして世代問わず楽しんでいただけると思います。私も息子を連れて映画館で観るのがとっても楽しみです！でもどこに出ているか、よ〜く観ていないと気づけないかなと思うので、目を凝らして探してみてください。
◆渡辺莉奈コメント
｢ケロロ軍曹」が大好きなので、このお話をいただいた時は驚きましたが、作品に参加させていただけて本当にうれしく思います。初めての声のお仕事ではありましたが、楽しみながらアフレコに挑戦することができました！ファンの方はもちろん、初めてご覧になる方にもぜひワクワクしながら｢ケロロ軍曹」の世界観を楽しんでいただけたらと思います！
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