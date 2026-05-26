◆報知プレミアムボクシング▽後楽園ホールのヒーローたち第３３回坪井智也日本人初のアマチュアボクシング世界選手権金メダリストからプロ入りした坪井智也（３０）＝帝拳＝が、世界挑戦を視界に捉えている。昨年３月のデビューから４戦を行い、世界ランクはＷＢＣとＷＢＯで１位、ＷＢＡでも２位だ。対戦相手が「やりづらい」「パンチが当たらない」と声をそろえるように、唯一無二のスタイルで圧倒する。アマチュア時代