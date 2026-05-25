【モデルプレス＝2026/05/25】キャバクラ「Club 蓮 上野」で活躍するキャバ嬢・たいが。30歳を過ぎ未経験から夜の世界に飛び込み、1年10ヶ月で自分らしいスタイルを確立している。上京後のインドアな日常、プラモデルやゲームに没頭する“1人遊び”の極意、そして歯・メイク・スキンケアに妥協しない垢抜け習慣まで。自然体で自分を磨き続ける彼女のリアルに迫った。【インタビュー全2回の2回目】【写真】人気キャバ嬢の美スタイル