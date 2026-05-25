モンハンHR999ガチ勢＆ミリオタのキャバ嬢・たいが「プチ整形の前に、まずはここをやるべき」劇的に変わった垢抜け習慣【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/05/25】キャバクラ「Club 蓮 上野」で活躍するキャバ嬢・たいが。30歳を過ぎ未経験から夜の世界に飛び込み、1年10ヶ月で自分らしいスタイルを確立している。上京後のインドアな日常、プラモデルやゲームに没頭する“1人遊び”の極意、そして歯・メイク・スキンケアに妥協しない垢抜け習慣まで。自然体で自分を磨き続ける彼女のリアルに迫った。【インタビュー全2回の2回目】
【写真】人気キャバ嬢の美スタイル輝く私服姿
― お休みの日は何をされることが多いですか？
たいが：今はネイルスクールに通っているのと、プラモデル作り、あとはゲームですね。ネイルは資格取得というより「セルフネイルのデザインを極めたい」という思いで始めました。引きこもっていた時期があるので「1人遊びのプロ」なんです（笑）。
― プラモデルは昔からお好きだったんですか？
たいが：はい。ガンプラとか戦車、実在した戦艦……いわゆる「ミリオタ（ミリタリーオタク）」なんです。MBTI診断でも「1人で黙々と作業するのが得意」と出ましたし、1人でいる時間が一番のリフレッシュになります。
― ゲームはどんなものをプレイされるのでしょう？
たいが：『モンスターハンター』をすごく極めていて、今はハンターランク999です。友達とではなく知らない人と野良でやるんですが、ボイスチャットもせず、モーションだけで挨拶するガチ勢です（笑）。あとは恐竜のゲーム（ARK）も、自分でコツコツとレベリングをするのが楽しくてガチでやっていました。
― 徹底されていますね！旅行に行くことなどは？
たいが：NBAが好きなので、以前は海外まで試合を観に行きました。引退されましたがデリック・ローズ選手が大好きで、自分が暗い時期から戻るきっかけをくれた存在なんです。いつかまた海外へ行って、大谷翔平選手にも会ってみたいなと思います（笑）。
― 垢抜けたい読者に向けて、たいがさんなりの「垢抜けベスト3」を教えてください。
「あかぬけた方法トップ3」
1．歯列矯正
2．ホワイトニング
3．基礎化粧品への投資
一番は絶対に歯列矯正です。目などのプチ整形の前に、まずは歯をやるべき。このお仕事を始めてからやりましたが、自分の満足度も人様に与える印象も全然違います。若いうちにやった方がいいですし、高いですけど将来絶対自分に感謝すると思います。
2番目はホワイトニング。笑顔が素敵な人って、みんな歯が白くて綺麗なんです。清潔感は第一印象に直結しますから。私はマウスピース矯正だったのでホワイトニングも並行していました。やっぱり歯が与える印象はだいぶ大きいと感じます。
3番目はスキンケア。基礎化粧品は高いデパコスを使っています。親がポーラの販売員だったので、小学校の頃から良いものを使わせてもらっていて。大人になって安価な基礎化粧品も試しましたが、やっぱりデパコスのほうが肌への入り方が全然違うなと実感しました。
＜その1：今日のメイク＞
まつ毛の束感を綺麗に出すことを意識しています。下まつ毛も均等に揃うように。YouTuberさんの動画を参考に、いろいろ試して今にたどり着きました。可愛い系より「きつい・強い顔」が好きなので、アイラインを長めに引いたり眉を細めにしたりして、自分の好きな雰囲気に寄せています。
＜その2：今日のファッション＞
9割9分デニムスタイルです。強めに見せたいし動きやすいスタイルが好きなので、スカートよりパンツ派ですね。昼間はキャバ嬢感を消して、新橋の街を歩いても浮かないよう、モノトーン多めで馴染むようにしています。
＜その3：美容法＞
ハトムギ化粧水を体にたっぷり塗る一方で、やはり顔には高いスキンケアを使うようにしています。年齢を重ねた時に差が出ると信じて、良いものを教えてくれた親には感謝です！
＜その4：会話術＞
とにかくちゃんと話を聞くことを徹底しています。自分が5歳児くらいの気持ちになって「なんで好きなの？」「今日何していたの？」って全部聞いちゃいますね（笑）。1個取っかかりがあればそこから会話が広がるので。営業職時代の経験も生きていると思います。
＜その5：○○オタク＞
ミリタリーオタクと阪神ファンです。源氏名の「たいが」も阪神タイガースから取りました。今は特にミリタリーにハマっていて、鉄の塊が化学で動いている無骨なのに繊細な感じがアートに近いなと。橋の裏側を見て「どういう力の分散で立っているんだろう」と考えるのも好きです（笑）。
1人で黙々と趣味を楽しむインドア派でありながら、夜の世界では「素の関西キャラ」と丁寧な接客で活躍するたいが。“自分を偽らない”というシンプルな軸をベースに、美容も趣味も全力で楽しむ価値観が、彼女の魅力と好成績を支える原動力になっているのだろう。（modelpress編集部）
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◆オフの日は「1人遊びのプロ」
― お休みの日は何をされることが多いですか？
たいが：今はネイルスクールに通っているのと、プラモデル作り、あとはゲームですね。ネイルは資格取得というより「セルフネイルのデザインを極めたい」という思いで始めました。引きこもっていた時期があるので「1人遊びのプロ」なんです（笑）。
― プラモデルは昔からお好きだったんですか？
たいが：はい。ガンプラとか戦車、実在した戦艦……いわゆる「ミリオタ（ミリタリーオタク）」なんです。MBTI診断でも「1人で黙々と作業するのが得意」と出ましたし、1人でいる時間が一番のリフレッシュになります。
― ゲームはどんなものをプレイされるのでしょう？
たいが：『モンスターハンター』をすごく極めていて、今はハンターランク999です。友達とではなく知らない人と野良でやるんですが、ボイスチャットもせず、モーションだけで挨拶するガチ勢です（笑）。あとは恐竜のゲーム（ARK）も、自分でコツコツとレベリングをするのが楽しくてガチでやっていました。
― 徹底されていますね！旅行に行くことなどは？
たいが：NBAが好きなので、以前は海外まで試合を観に行きました。引退されましたがデリック・ローズ選手が大好きで、自分が暗い時期から戻るきっかけをくれた存在なんです。いつかまた海外へ行って、大谷翔平選手にも会ってみたいなと思います（笑）。
◆たいがのあかぬけ方法ベスト3
― 垢抜けたい読者に向けて、たいがさんなりの「垢抜けベスト3」を教えてください。
「あかぬけた方法トップ3」
1．歯列矯正
2．ホワイトニング
3．基礎化粧品への投資
一番は絶対に歯列矯正です。目などのプチ整形の前に、まずは歯をやるべき。このお仕事を始めてからやりましたが、自分の満足度も人様に与える印象も全然違います。若いうちにやった方がいいですし、高いですけど将来絶対自分に感謝すると思います。
2番目はホワイトニング。笑顔が素敵な人って、みんな歯が白くて綺麗なんです。清潔感は第一印象に直結しますから。私はマウスピース矯正だったのでホワイトニングも並行していました。やっぱり歯が与える印象はだいぶ大きいと感じます。
3番目はスキンケア。基礎化粧品は高いデパコスを使っています。親がポーラの販売員だったので、小学校の頃から良いものを使わせてもらっていて。大人になって安価な基礎化粧品も試しましたが、やっぱりデパコスのほうが肌への入り方が全然違うなと実感しました。
◆たいがにさらに迫る5つのテーマ
＜その1：今日のメイク＞
まつ毛の束感を綺麗に出すことを意識しています。下まつ毛も均等に揃うように。YouTuberさんの動画を参考に、いろいろ試して今にたどり着きました。可愛い系より「きつい・強い顔」が好きなので、アイラインを長めに引いたり眉を細めにしたりして、自分の好きな雰囲気に寄せています。
＜その2：今日のファッション＞
9割9分デニムスタイルです。強めに見せたいし動きやすいスタイルが好きなので、スカートよりパンツ派ですね。昼間はキャバ嬢感を消して、新橋の街を歩いても浮かないよう、モノトーン多めで馴染むようにしています。
＜その3：美容法＞
ハトムギ化粧水を体にたっぷり塗る一方で、やはり顔には高いスキンケアを使うようにしています。年齢を重ねた時に差が出ると信じて、良いものを教えてくれた親には感謝です！
＜その4：会話術＞
とにかくちゃんと話を聞くことを徹底しています。自分が5歳児くらいの気持ちになって「なんで好きなの？」「今日何していたの？」って全部聞いちゃいますね（笑）。1個取っかかりがあればそこから会話が広がるので。営業職時代の経験も生きていると思います。
＜その5：○○オタク＞
ミリタリーオタクと阪神ファンです。源氏名の「たいが」も阪神タイガースから取りました。今は特にミリタリーにハマっていて、鉄の塊が化学で動いている無骨なのに繊細な感じがアートに近いなと。橋の裏側を見て「どういう力の分散で立っているんだろう」と考えるのも好きです（笑）。
1人で黙々と趣味を楽しむインドア派でありながら、夜の世界では「素の関西キャラ」と丁寧な接客で活躍するたいが。“自分を偽らない”というシンプルな軸をベースに、美容も趣味も全力で楽しむ価値観が、彼女の魅力と好成績を支える原動力になっているのだろう。（modelpress編集部）
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