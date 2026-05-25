【モデルプレス＝2026/05/25】タレントの小倉優子が5月14日、自身のInstagramを更新。「豚こま油淋鶏」の時短レシピを動画で公開した。【写真】42歳3児のママタレ「盛り付けも綺麗」8分で完成する豚こま油淋鶏◆小倉優子「豚こま油淋鶏」時短レシピ公開小倉は「今日はいつも以上に時短！」とつづり、「8分で完成 豚こま油淋鶏」というタイトルで動画を投稿。片栗粉や酒、醤油を揉み込んだ豚こま肉をカリッと焼いてタレをからめる様