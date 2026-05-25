3児の母・小倉優子「白米が止まらない」時短でできる豚こま油淋鶏披露「本格的で美味しそう」「工夫凄い」の声
【モデルプレス＝2026/05/25】タレントの小倉優子が5月14日、自身のInstagramを更新。「豚こま油淋鶏」の時短レシピを動画で公開した。
【写真】42歳3児のママタレ「盛り付けも綺麗」8分で完成する豚こま油淋鶏
小倉は「今日はいつも以上に時短！」とつづり、「8分で完成 豚こま油淋鶏」というタイトルで動画を投稿。片栗粉や酒、醤油を揉み込んだ豚こま肉をカリッと焼いてタレをからめる様子を手際よく紹介しており、色合いのよいボリュームたっぷりの出来上がりには「白米が止まらない！」とご飯に合うおかずであると添えている。詳しい材料や作り方は、テキストにも記されている。
この投稿に、ファンからは「8分レシピ最高」「本格的で美味しそう」「工夫凄い」「時短レシピの工夫が流石」「盛り付けも綺麗でめちゃくちゃ美味しそう」「今晩のおかずに早速真似して作ります」「手際の良さがレベチで」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳3児のママタレ「盛り付けも綺麗」8分で完成する豚こま油淋鶏
◆小倉優子「豚こま油淋鶏」時短レシピ公開
小倉は「今日はいつも以上に時短！」とつづり、「8分で完成 豚こま油淋鶏」というタイトルで動画を投稿。片栗粉や酒、醤油を揉み込んだ豚こま肉をカリッと焼いてタレをからめる様子を手際よく紹介しており、色合いのよいボリュームたっぷりの出来上がりには「白米が止まらない！」とご飯に合うおかずであると添えている。詳しい材料や作り方は、テキストにも記されている。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「8分レシピ最高」「本格的で美味しそう」「工夫凄い」「時短レシピの工夫が流石」「盛り付けも綺麗でめちゃくちゃ美味しそう」「今晩のおかずに早速真似して作ります」「手際の良さがレベチで」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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