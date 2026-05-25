JO1やINI、ME:Iを生んだサバイバルオーディション番組の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』に出演しているKINARI（釼持吉成）さん（23）が、オーディションを辞退することが25日、公式Xで発表されました。公式Xでは「お知らせ」とし、「練習生KINARIより辞退の申し出がありました」と報告。「本人の意思を尊重して、辞退を受け入れたことをご報告致します」とつづりました。KINARIさんは、大手企業を辞め、このオーディショ