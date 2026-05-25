Bリーグ王者を決める極限の頂上決戦は、異様なまでの熱気をまとっている。 チャンピオンシップ初出場で初優勝を狙う長崎ヴェルカは、今レギュラーシーズンでリーグトップとなる平均91.2得点の攻撃力を発揮。「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」では琉球ゴールデンキングスに2試合連続で60点台に封じられながらも、1勝1敗に持ち込んで最終戦へと望みをつないだ。 「僕たち