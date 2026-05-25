24日午後2時ごろ、仁川（インチョン）国際空港の第1ターミナル1階の入国ゲート13番に黒のスーツ姿の北朝鮮女子クラブサッカーチーム「ネゴヒャン女子蹴球団」が姿を現した。緊張した表情だった入国時とは違って笑顔も見せていたが、「ネゴヒャン、また会おう」などの呼びかけには答えず、空港に到着してからわずか10分で出国ゲートへと消えた。水原（スウォン）で開催されたアジアサッカー連盟（AFC）女子チャンピオンズリーグ（AW