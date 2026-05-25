【前編を読む】「現役東大生たちに聞いた「参政党の評価」が意外だった…東大五月祭騒動への「率直なホンネ」突如発表された入場規制今月16日、東京大学の学園祭「五月祭」が爆破予告により異例の中止となった。その当日、一体何が起きていたのか。五月祭前日の5月15日19時57分、参政党の講演会に申し込んでいた記者のもとに右合の衆から当日のオンラインパスがメールで送信された。Xには、想定の2倍を超える応募があったことが伝