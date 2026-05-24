5月24日、明治安田J1百年構想リーグWEST第18節の清水エスパルス対ガンバ大阪の試合がMUFGスタジアム（国立競技場）で行われた。11分清水にチャンス。小塚のスルーパスに嶋本が抜け出しGKと一対一のチャンスを迎えるもガンバの守護神荒木が絶妙な飛び出しを見せる。こぼれ球を松崎がシュートするが、これは枠を捉えきれず。清水は右サイドを縦に速い攻撃で打開を試みる。清水に勢いが出るなか、15分アクシデントが発生した。中盤で