【モデルプレス＝2026/05/24】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のJEONGHAN（ジョンハン）が2026年5月21日、自身のInstagramを更新。ダンスチャレンジ動画を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「エンジンかかってると話題・除隊間近のKPOPアイドルのダンス姿◆ジョンハン、個人アカウントにダンチャレ動画公開2024年9月26日より兵役履行中のジョンハン。この日は、米アーティストのRymの「10count」の楽曲に合わせて踊