除隊間近のSEVENTEENジョンハン、初リールでダンスチャレンジ動画公開「復帰のエンジンかかってる」「予想外すぎてびっくり」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/24】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のJEONGHAN（ジョンハン）が2026年5月21日、自身のInstagramを更新。ダンスチャレンジ動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「エンジンかかってると話題・除隊間近のKPOPアイドルのダンス姿
2024年9月26日より兵役履行中のジョンハン。この日は、米アーティストのRymの「10count」の楽曲に合わせて踊るソロダンス動画を投稿した。ジョンハンはキャップ＆マスク姿にパーカーのフードを被った状態でキレのあるダンスを披露。なお、ジョンハンが個人アカウントのリールに投稿するのは今回が初となる。
この投稿にはメンバーのSEUNGKWAN（スングァン）が「わー、何？」とコメント。ファンからは「復帰のエンジンかかってる」「ハニ（※ジョンハンの愛称）のダンチャレ予想外すぎてびっくり」「バチバチに踊ってて声出た」「ジョンハンのダンス動画珍しくない？」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「エンジンかかってると話題・除隊間近のKPOPアイドルのダンス姿
◆ジョンハン、個人アカウントにダンチャレ動画公開
2024年9月26日より兵役履行中のジョンハン。この日は、米アーティストのRymの「10count」の楽曲に合わせて踊るソロダンス動画を投稿した。ジョンハンはキャップ＆マスク姿にパーカーのフードを被った状態でキレのあるダンスを披露。なお、ジョンハンが個人アカウントのリールに投稿するのは今回が初となる。
◆ジョンハンの投稿にスングァンが反応
この投稿にはメンバーのSEUNGKWAN（スングァン）が「わー、何？」とコメント。ファンからは「復帰のエンジンかかってる」「ハニ（※ジョンハンの愛称）のダンチャレ予想外すぎてびっくり」「バチバチに踊ってて声出た」「ジョンハンのダンス動画珍しくない？」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】