【その他の画像・動画等を元記事で観る】コミックス累計300万部突破のオザキアキラ(集英社「別冊マーガレット」連載）による大人気コミック『うちの弟どもがすみません』が、ついにTVアニメ化！この度、第2弾PV、主題歌アーティスト、追加キャスト情報が一挙公開された。第2弾PV内では、オープニング主題歌、エンディング主題歌ともに試聴可能となっており、本作の世界観をひと足早く楽しむことができる。さらに、父・成田 勲役は