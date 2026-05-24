TVアニメ「うちの弟どもがすみません」第2弾PV公開！OP主題歌はDISH//、ED主題歌は汐れいらに決定！

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コミックス累計300万部突破のオザキアキラ(集英社「別冊マーガレット」連載）による大人気コミック『うちの弟どもがすみません』が、ついにTVアニメ化！

この度、第2弾PV、主題歌アーティスト、追加キャスト情報が一挙公開された。

第2弾PV内では、オープニング主題歌、エンディング主題歌ともに試聴可能となっており、本作の世界観をひと足早く楽しむことができる。

さらに、父・成田 勲役は小野大輔、母・成田さほ役は遠藤綾に決定！キャストからのコメントも到着した。

また主題歌アーティストも決定。OP主題歌はDISH//、ED主題歌は汐れいらが担当。それぞれのコメント動画に加え、メッセージも公開された。

＜成田 勲：小野大輔コメント＞



難波監督とは別作品でもご縁がありまして、勲さん役をいただけたのが嬉しかったです。遠藤綾ちゃんとは洋画吹き替えだと何故か夫婦やカップルなことが多く、これまたご縁を感じました。スタッフ、キャスト一同が同じ温かさを持っている現場で、とても和やかなアフレコ現場でした。アニメからもその優しい温度が伝わるといいなあと思っています。

＜成田さほ：遠藤 綾コメント＞



糸の母、成田さほを演じさせていただきます。原作を読んでいる方はおわかりだと思いますが、とってもニヤニヤします。私もアフレコの本番以外ニヤニヤしていました。毎回悶えていたのに、完成した作品を見たらどうなっちゃうのでしょう！視聴者としてもすごく楽しみです。スタジオに来るたびに、「いい家族に出会えたな〜」と、キャラクターや共演者のみなさんを見て幸せに思ってました！

放送を楽しみにしていてくださいね。

＜DISH//（北村匠海）コメント＞



タイアップ決定のお話をいただいたときは、自分たちのようなバンドにお話が来ると思わずびっくりしました。新しさをもたらしてくれるタイアップであると同時に、その気持ちに応えることを楽しめそうだなと思いました。

オープニングなので、物語の封を切るような楽曲になるといいなと。それでいて、糸ちゃんをはじめとするみんなのこれからの生活を思える曲になるといいなと思いました。家族になるからこそ生まれる共通言語、合言葉がきっと愛に溢れたものになってくれる。そう願い作りました。

また、少女漫画にたくさん触れてきたわけではない僕からの印象ではありますが、この作品は描く角度が変化しているような感じがします。恋心のような胸のときめきだけでなく、“家族になるんだ”という約束があるからこそ、糸ちゃんの顔の赤らみは一言に愛情の芽生えと言ってもすごく深く、広く、優しいものに感じました。その機微を大切にしているんだ。そしてそれが読んでいてわかる。暖かな作品です。

＜汐れいら コメント＞



タイアップのお話を頂いて、わたし自身家族に色々な思い入れがあるのですごく重なる部分がありました。だからこそ、楽曲には原作に寄り添いながらも自分と繋がる言葉を紡げたと思います。何においても繋がりは当たり前に似ているようでいて、奇跡で、一番近くにあるような幸せだと思います。どんなに目線が違っていても、お互いの同じ幸せを見つけたい、それが見つかるのもまた奇跡だと思う、四つ葉のクローバーみたいな作品だと思います。ぜひ、幸せをここに探しにきてください。

●楽曲情報

TVアニメ『うちの弟どもがすみません』オープニング主題歌

DISH//

「アイコトバ」

7月3日配信開始

Pre-Add/Pre-Save

https://dish.lnk.to/aikotoba_paps

8月26日 CDリリース

予約はこちら

https://dish.lnk.to/aikotoba_PKG

【初回生産限定盤（CD+Goods）】

品番：SRCL-13765/6

価格：￥7,700（税込）

＜CD＞

1. アイコトバ

2. 泣くもんさ (Live from「HALL TOUR 2026 “aRange”」)

3. ファンタジーラブコール (Live from「HALL TOUR 2026 “aRange”」)

4. 死んじゃいないよ (Live from「HALL TOUR 2026 “aRange”」)

※数量限定のため、追加生産の予定はございません

※封入されるオリジナルグッズの内容は後日公開いたしま

TVアニメ『うちの弟どもがすみません』エンディング主題歌

「Clover」

汐れいら

●作品情報

TVアニメ「うちの弟どもがすみません」

2026年7月3日(金)24:00より、TOKYO MXほかにて

連続２クール・全24話で順次放送開始！

TOKYO MX：7月3日（金）より 毎週金曜24:00〜

群馬テレビ：7月3日（金）より 毎週金曜24:00〜

とちぎテレビ： 7月3日（金）より 毎週金曜24:00〜

BS11：7月3日（金）より 毎週金曜24:00〜

ABCテレビ：7月8日（水）より 毎週水曜26:45〜＜水もん＞

＜INTRODUCTION＞

はじまりは、ひとつ屋根の下──

高校1年生も終わる春休み、母の再婚によって引っ越すことになった女子高生の糸は、新しい父と3人での生活に胸を膨らませていた。

しかし新居で待っていたのは、父と──4人の弟だった！

無愛想だけど家族想いの長男・源。

冷静沈着で爽やかな次男・洛。

引きこもりでなかなか姿を見せない三男・柊。

いつも元気で甘え上手な末っ子・類。

新米長女と個性豊かな弟4人とのにぎやかな毎日が織りなす、スイートホームラブコメ開幕!!

【CAST】

成田糸（CV:大空直美）

成田源（CV:増田俊樹）

成田洛（CV:八代拓）

成田柊（CV:小野賢章）

成田類（CV:寺澤百花）

成田勲（CV:小野大輔）

成田さほ（CV:遠藤綾）

【STAFF】

原作：オザキアキラ(集英社「別冊マーガレット」連載）

監督：難波日登志

シリーズ構成：清水 恵

キャラクターデザイン：平岩 栞・福島陽子

美術デザイン：大久保知江

プロップデザイン：赤石沢貴士

⾊彩設計：山崎朋子

撮影監督：石川直樹

編集：定松 剛

音楽：吟(BUSTED ROSE)

⾳響監督：本山 哲

音響制作：INSPIONエッジ

制作：Lay-duce

【MUSIC】

オープニング主題歌：「アイコトバ」DISH//

エンディング主題歌：「Clover」汐れいら

＜DISH//プロフィール＞

北村匠海(Vo/G)、矢部昌暉(Cho/G)、橘柊生(DJ/Key)、泉大智(Dr)で構成されるダンスロックバンド。結成15年目。代表曲「猫」の累計再生回数が10億回を突破し、21年末に紅白歌合戦初出場を果たした。全員が楽曲制作に携わり精力的にリリースを続けている。近年は音楽フェスへ多数出演し、3年連続アリーナ公演で成功を収めた。4人は俳優業やソロプロジェクト、DJなど、個々でも活動を行っている。

＜汐れいらプロフィール＞

2002年2月9日生まれ。東京都出身シンガーソングライター。

あがり症を克服するため高校の軽音部に所属するも、コピーするより、自分で作った方が楽しいと気づき、16歳の頃から作詞 / 作曲を始める。

芸術大学の文芸学科への進学経験から、自身の言葉選びは音楽に乗せる方が余白を活かせることができ自分に合っていると感じ、音楽、１本で生きていくことを決意。

澄んでいて、強く響く声。

何度も聞きたくなる、中毒性のあるメロディー。

生々しくも、ドラマチックな歌詞によって紡がれるストーリーは人それぞれの感動を生み、衝動を残していく。

2022年に恋愛番組でBGMに起用された「センチメンタル・キス」は、若者を中心に口コミやSNSで広く共感を呼び2023年8月にメジャーデビュー。『今日、好きになりました。卒業編2025』の挿入歌として新たに書き下ろした「恋をひそめて」、TVアニメ『日々は過ぎれど飯うまし』エンディングテーマ「味噌汁とバター」、さらにTVアニメ『薫る花は凛と咲く』のエンディングテーマ「ハレの日に」など話題作を次々に発表。また、自身初のコラボ楽曲となった ねぐせ。「織姫とBABY feat. 汐れいら」はTikTok音楽チャートやBillboard Japan Hot100などの主要音楽チャートに軒並みランクインし、SNSを起点にZ世代へ大きく波及するなど注目を集めている。

©オザキアキラ／集英社・「うちの弟どもがすみません」製作委員会

関連リンク

「うちの弟どもがすみません」公式サイト

https://uchioto-anime.com