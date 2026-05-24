月曜日は広い範囲で晴れて、気温が高くなりそうです。東海から西で30℃以上の真夏日になる所が多いでしょう。東京も27℃まで上がって、各地で季節先取りの暑さになります。また、沖縄の八重山地方には、熱中症警戒アラートが発表されています。部屋の中でも無理をしないで冷房を使うなどして、熱中症にお気をつけください。各地とも晴れて洗濯日和になりますが、沖縄や奄美は雨が降りやすく、雨脚の強まる所もあるでしょう。土砂災