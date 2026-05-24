F1™のカナダグランプリが開幕。2週間ぶりの第5戦カナダは、初のスプリントフォーマットで行われた。スプリントはアップデートを持ち込んだメルセデスのジョージ・ラッセルが1位、キミ・アントネッリが2位、マクラーレンのランド・ノリスが3位に続いた。決勝に向けた予選では、上位勢のフェラーリ、マクラーレン、レッドブルの踏ん張りに期待したい。スプリント予選でQ1突破のアロンソは19番手に5月24日の第5戦カナダの予選は