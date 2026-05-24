タイの動物園で、“チャーシュー”を意味する名前を持つカバの赤ちゃんがカメラに捉えられた。赤ちゃんは2024年に“豚肉団子”の愛称で世界中から人気を集めたカバの姪で、再びブームを起こすスターとして期待が高まっているという。“チャーシュー”赤ちゃん誕生照りのある赤い焼き色が特徴のタイのチャーシューは、現地の言葉で“ムーデーン”と言う。食べてみると、甘辛いタレが香ばしくてご飯が進む味が特徴だ。しかし、紹介す