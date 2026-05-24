南仏で開催中の第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が23日（日本時間24日）に行われ、コンペティション部門に日本から出品された濱口竜介監督（47）の「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）で主演を務めた女優の岡本多緒（41）が日本人初となる女優賞を受賞した。「急に具合が悪くなる」は、介護施設を運営するフランス人女性と、がんを患う日本人の演出家が偶然出会い、対話を通して他者との関わりに向き合っていく物語。主演の