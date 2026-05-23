鹿島アントラーズは５月23日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST最終節で、FC東京とホームで対戦。１−０で勝利した。決勝点が生まれたのは80分。途中出場の知念慶のスルーパスに、同じく途中出場の師岡柊生が抜け出すと、狙いすましたシュートを流し込んだ。試合後のフラッシュインタビューで、師岡はニヤリと笑いながら、「知念君から珍しく良いボールが来たんで、あとは決めるだけでした」と振り返る。 前