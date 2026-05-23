【モデルプレス＝2026/05/23】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が5月22日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップスにクロップドパンツを合わせたコーディネートを公開した。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「華奢」美デコルテ輝くオフショル姿◆IVEレイ、オフショル×クロップドパンツコーデ公開レイは、日本滞在中とみられるショットを複数枚投稿。美しいデコルテが際立つピンクのオフショルダーの半