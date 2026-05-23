IVEレイ、美デコルテ輝くオフショル姿に反響「オーラが溢れ出てる」「華奢」
【モデルプレス＝2026/05/23】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が5月22日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップスにクロップドパンツを合わせたコーディネートを公開した。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「華奢」美デコルテ輝くオフショル姿
レイは、日本滞在中とみられるショットを複数枚投稿。美しいデコルテが際立つピンクのオフショルダーの半袖トップスにドット柄のパンツをあわせたコーディネートを公開した。
この投稿に、ファンからは「華奢」「オーラが溢れ出てる」「シンプルコーデでスタイルの良さが引き立ってる」「映画のワンシーンみたい」「おしゃれ」「デコルテと肩のラインが綺麗すぎる」「色白で長い脚」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「華奢」美デコルテ輝くオフショル姿
◆IVEレイ、オフショル×クロップドパンツコーデ公開
レイは、日本滞在中とみられるショットを複数枚投稿。美しいデコルテが際立つピンクのオフショルダーの半袖トップスにドット柄のパンツをあわせたコーディネートを公開した。
◆IVEレイの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「華奢」「オーラが溢れ出てる」「シンプルコーデでスタイルの良さが引き立ってる」「映画のワンシーンみたい」「おしゃれ」「デコルテと肩のラインが綺麗すぎる」「色白で長い脚」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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