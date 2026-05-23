【モデルプレス＝2026/05/23】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が5月22日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し反響を呼んでいる。【写真】28歳人気K-POPメン「お姫様みたい」ピンクヘア姿◆サクラ、懐かしのピンクヘア姿サクラは「PINKKURA COMEBACK」と自身の名前である「サクラ」と「ピンク」を掛け合わせ、写真を複数枚投稿。最近は金髪やブラウンヘアーで定着していた