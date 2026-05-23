LE SSERAFIMサクラ、ピンクヘアカムバックに反響「やっぱり似合う」「お姫様みたい」
【モデルプレス＝2026/05/23】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が5月22日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】28歳人気K-POPメン「お姫様みたい」ピンクヘア姿
サクラは「PINKKURA COMEBACK」と自身の名前である「サクラ」と「ピンク」を掛け合わせ、写真を複数枚投稿。最近は金髪やブラウンヘアーで定着していたが、久しぶりにピンクカラーに染めたヘアスタイルを披露した。腰の長さまでのロングヘアをブロンドも入った明るいピンクで染め、可愛らしい色合いながらも大人びた印象を見せている。
この投稿に「やっぱりピンク似合う」「最高に可愛いです」「大人びてて良いですね」「この髪色真似したい」「お姫様みたいで素敵」「雰囲気変わる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳人気K-POPメン「お姫様みたい」ピンクヘア姿
◆サクラ、懐かしのピンクヘア姿
サクラは「PINKKURA COMEBACK」と自身の名前である「サクラ」と「ピンク」を掛け合わせ、写真を複数枚投稿。最近は金髪やブラウンヘアーで定着していたが、久しぶりにピンクカラーに染めたヘアスタイルを披露した。腰の長さまでのロングヘアをブロンドも入った明るいピンクで染め、可愛らしい色合いながらも大人びた印象を見せている。
◆サクラの投稿に反響
この投稿に「やっぱりピンク似合う」「最高に可愛いです」「大人びてて良いですね」「この髪色真似したい」「お姫様みたいで素敵」「雰囲気変わる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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