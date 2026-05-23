【モデルプレス＝2026/05/23】男女3人組マルチクリエイターグループ・PKAのメンバー・かっぱが5月22日、自身のInstagramを更新。宮古島での水着ショットを公開した。【写真】25歳美人インフルエンサー「スタイル完璧」美脚輝く水着姿◆かっぱ、水着ショット公開かっぱは「綺麗すぎてずっと驚いてた宮古島の海 3日間ずっと晴れで景色が本当によかった」と宮古島を訪れていたことを報告し、海辺での水着ショットを公開。イエロー基調