美人インフルエンサー、スラリ美脚輝く水着姿に熱視線「スタイル完璧」「透き通るような美肌」
【モデルプレス＝2026/05/23】男女3人組マルチクリエイターグループ・PKAのメンバー・かっぱが5月22日、自身のInstagramを更新。宮古島での水着ショットを公開した。
【写真】25歳美人インフルエンサー「スタイル完璧」美脚輝く水着姿
かっぱは「綺麗すぎてずっと驚いてた宮古島の海 3日間ずっと晴れで景色が本当によかった」と宮古島を訪れていたことを報告し、海辺での水着ショットを公開。イエロー基調のチェック柄のワンピース水着で、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル完璧」「綺麗な海に映えてる」「黄色の着こなしさすが」「夏が似合う」「透き通るような美肌」などと反響が寄せられている。
ゆうぴーまん（P）・かっぱ（K）・あっぷる（A）の幼馴染3人組からなるPKAは、2016年から活動を開始。日々の思い出をSNSで発信する中で、MixChannelにアップしたダンス動画から火が付き、YouTubeではメイク動画や恋バナなどの企画で同世代を中心に話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】25歳美人インフルエンサー「スタイル完璧」美脚輝く水着姿
◆かっぱ、水着ショット公開
かっぱは「綺麗すぎてずっと驚いてた宮古島の海 3日間ずっと晴れで景色が本当によかった」と宮古島を訪れていたことを報告し、海辺での水着ショットを公開。イエロー基調のチェック柄のワンピース水着で、スラリとした美しい脚を見せている。
◆かっぱの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル完璧」「綺麗な海に映えてる」「黄色の着こなしさすが」「夏が似合う」「透き通るような美肌」などと反響が寄せられている。
ゆうぴーまん（P）・かっぱ（K）・あっぷる（A）の幼馴染3人組からなるPKAは、2016年から活動を開始。日々の思い出をSNSで発信する中で、MixChannelにアップしたダンス動画から火が付き、YouTubeではメイク動画や恋バナなどの企画で同世代を中心に話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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