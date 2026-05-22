22日の日経平均株価は前日比1654.93円（2.68％）高の6万3339.07円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は851、値下がりは663、変わらずは49。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を577.65円押し上げ。次いでファストリ が177.80円、ＴＤＫ が115.15円、東エレク が103.58円、イビデン が92.19円と続いた。 マイナス寄与度は15.89円の押し下げで東京海上 がトップ。以下、ＨＯＹＡ が5.