22日の日経平均株価は前日比1654.93円（2.68％）高の6万3339.07円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は851、値下がりは663、変わらずは49。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を577.65円押し上げ。次いでファストリ <9983>が177.80円、ＴＤＫ <6762>が115.15円、東エレク <8035>が103.58円、イビデン <4062>が92.19円と続いた。



マイナス寄与度は15.89円の押し下げで東京海上 <8766>がトップ。以下、ＨＯＹＡ <7741>が5.95円、三井物 <8031>が5.5円、セコム <9735>が4.96円、ソニーＧ <6758>が4.86円と並んだ。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信業、ガラス・土石、電気機器が続いた。値下がり上位には保険業、不動産業、水産・農林業が並んだ。



株探ニュース