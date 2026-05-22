リブマックスリゾート観音寺(イメージ） ホテル運営のリブマックス（東京都）は香川県観音寺市の「亀の井ホテル」を2026年6月30日から、「リブマックスリゾート観音寺」としてリニューアルオープンします。 リニューアルの目玉として、温浴設備を刷新します。地下深くからくみ上げる天然温泉の良さを残しつつ、サウナを強化して観光やビジネスの疲れを癒やす温浴体験を提供します。