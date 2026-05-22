山田水産は5月29日、完全養殖ウナギの蒲焼を山田のうなぎ(日本橋三越本店、築地の専門店)やイオングループのEC販売チャネルで試験販売する。「山田のうなぎ完全養鰻(ギフト箱・2尾セット)」(参考価格9,720円)水産研究・教育機構(水研機構)およびマリノフォーラム21は、水産庁委託事業「ウナギ種苗の商業化に向けた大量生産システムの実証事業」、「ウナギ種苗の商業化に向けた大量生産システムの実用化事業」等において、長年にわ