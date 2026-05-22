世界初「完全養殖ウナギ」の蒲焼を試験販売 - 山田水産、水産庁・水研機構らと協働で誕生
山田水産は5月29日、完全養殖ウナギの蒲焼を山田のうなぎ(日本橋三越本店、築地の専門店)やイオングループのEC販売チャネルで試験販売する。
「山田のうなぎ完全養鰻(ギフト箱・2尾セット)」(参考価格9,720円)
水産研究・教育機構(水研機構)およびマリノフォーラム21は、水産庁委託事業「ウナギ種苗の商業化に向けた大量生産システムの実証事業」、「ウナギ種苗の商業化に向けた大量生産システムの実用化事業」等において、長年にわたりウナギ人工種苗(シラスウナギ)量産技術の開発に取り組んできた。同社は令和4年度から当該事業に参画し、水研機構から様々な技術指導を受けながら、その再現性の確認を担ってきた。令和6年以降は2年連続で水研機構と同等の効率で、年間10,000尾以上の完全養殖シラスウナギの生産に成功している。
今回、委託事業で生産された完全養殖シラスウナギを同社にて成鰻まで養殖し、蒲焼に加工して、試験販売を実施する。完全養殖ウナギ蒲焼の試験販売は世界初となる。
同社公式オンラインショップでの予定販売価格は、ギフト箱(2尾セット)で9,720円＋送料(参考価格)。規定数量に達し次第、販売終了となる。
「山田のうなぎ完全養鰻(ギフト箱・2尾セット)」(参考価格9,720円)
水産研究・教育機構(水研機構)およびマリノフォーラム21は、水産庁委託事業「ウナギ種苗の商業化に向けた大量生産システムの実証事業」、「ウナギ種苗の商業化に向けた大量生産システムの実用化事業」等において、長年にわたりウナギ人工種苗(シラスウナギ)量産技術の開発に取り組んできた。同社は令和4年度から当該事業に参画し、水研機構から様々な技術指導を受けながら、その再現性の確認を担ってきた。令和6年以降は2年連続で水研機構と同等の効率で、年間10,000尾以上の完全養殖シラスウナギの生産に成功している。
今回、委託事業で生産された完全養殖シラスウナギを同社にて成鰻まで養殖し、蒲焼に加工して、試験販売を実施する。完全養殖ウナギ蒲焼の試験販売は世界初となる。
同社公式オンラインショップでの予定販売価格は、ギフト箱(2尾セット)で9,720円＋送料(参考価格)。規定数量に達し次第、販売終了となる。