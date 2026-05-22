プライベートでも２人で旅行に行くほど仲が良いというくりぃむしちゅー・上田晋也さんと俳優のえなりかずきさん。仲良しエピソードが番組でも話題になる仲良し２人の旅が番組になりました！上田さんとえなりさん仲良しになったきっかけって？2016年に放送されたスペシャルドラマ「天才バカボン」（日本テレビ系）での共演から交流を深めたという上田さんとえなりさん。「面白くなるためにはどうしたらいいですか？」と上田さんに