お笑いコンビ、タイムマシーン3号の関太（46）が21日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。「ソフトテニス部芸人」に出演し、悲しい瞬間を語った。番組のテーマは「ソフトテニス部芸人」で、とろサーモン久保田かずのぶ、関、マヂカルラブリーの村上らが出演。見届け人に陣内智則と、硬式テニス経験者のバービーが出演した。関は「硬式のボールって悲しいじゃないですか」と切り出すと、陣内は「え？