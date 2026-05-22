【モデルプレス＝2026/05/22】6月24日開催の日本武道館公演をもって卒業モーニング娘。’26を卒業する牧野真莉愛がラスト写真集「モーニング娘。牧野真莉愛」を発売することが決定した。【写真】卒業発表のモー娘。美女、美ボディ輝く水着姿◆牧野真莉愛、写真集発売決定牧野は、11年9カ月在籍したグループを、6月24日の日本武道館公演をもって卒業する。そのラストステージを前に、“正統派アイドルの完成形”を収めた最後の写真