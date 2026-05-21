ハートは8回に登板…ピンチを招くも無失点投球【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場した。打っては8号先頭打者本塁打を放ち、投げては5回無失点の好投で今季4勝目を手にした。投打にわたる異次元の躍動を見せた右腕に対し、同僚の救援投手からも称賛の声が上がっている。大谷は初回の第1打席で相