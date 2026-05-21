中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月21日】セルビアのブチッチ大統領が習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の招きに応じ、24〜28日に中国を国賓として訪問する。中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は20日の記者会見で、ブチッチ大統領の訪中について、次のように説明した。セルビアは中国と新時代の運命共同体を構築した初の欧州の国であり、東南欧地域における中国の重要なパートナーである。両国