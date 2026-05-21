中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京5月21日】セルビアのブチッチ大統領が習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の招きに応じ、24〜28日に中国を国賓として訪問する。中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は20日の記者会見で、ブチッチ大統領の訪中について、次のように説明した。

セルビアは中国と新時代の運命共同体を構築した初の欧州の国であり、東南欧地域における中国の重要なパートナーである。両国指導者の戦略的リードのもと、近年、中国セルビア関係はハイレベルで推移しており、双方は互いの核心的利益と重大な関心事を断固支持し合い、政治的相互信頼が安定し、協力の成果が豊かで、多国間協力が緊密であり、人的往来が活発である。

ブチッチ大統領と習近平主席は緊密な往来を維持している。ブチッチ大統領が国賓として中国を訪問するのは初めてだ。訪問期間中、習近平主席と李強（り・きょう）総理がそれぞれ個別にブチッチ氏と会見し、2国間関係および共に関心を寄せる国際・地域問題について意見交換する。

中国はセルビアと共に、ブチッチ大統領の訪中を機に、鉄のような友情を強固にし、互恵協力を拡大し、人文（人と文化）交流を豊かにし、多国間協調を緊密にし、新時代の中国セルビア運命共同体構築でより多くの実質的成果を収め、両国人民に幸福をもたらしたい。