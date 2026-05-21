きょうは低気圧や前線によって広く雨が降るでしょう。西日本では昼頃まで雨が降り、東日本では夕方以降雨が止んでも、あすの昼頃にかけては降りやすい状態が続きそうです。雨の地域では日中も気温があまり上がらず、朝よりも夜の方が気温が低くなるでしょう。暑くなったきのうに比べて10℃以上下がるという所もありそうです。一方で、沖縄や北海道では穏やかに晴れるでしょう。あす以降も雨や曇りの日が多くなりそうです。ただ、月