虹の橋のふもとへと旅立った先代犬の写真を何気なく見返していた飼い主さん。思った以上に『えげつない汚れ方』をしている姿が話題になっているのです。 まるで別の生き物…？微笑ましいその光景は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：何気なく犬の写真を見返していたら『えげつない汚れ方』をしていて…もはや別生物のような光景】 亡き愛犬の写真を見返して