2026年5月20日、Googleが科学的な探求の規模と精度を大きく拡張するために設計された「Gemini for Science」を発表しました。New AI Tools for the Future of Sciencehttps://blog.google/innovation-and-ai/technology/research/gemini-for-science-io-2026/現在 、科学界は「人類全体の知識が急速に拡大しているため、個々の科学者がその全体像を把握することがますます困難になっている」というパラドックスに直面しています。