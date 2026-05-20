Googleが科学者のAI利用に役立つ実験機能コレクションの「Gemini for Science」を発表、30以上の主要な生命科学DBとツールの知見を統合したAIエージェントスキル集「Science Skills」や専門家レベルの実証ソフト作成支援のためのAIツール「ERA」なども登場

Googleが科学者のAI利用に役立つ実験機能コレクションの「Gemini for Science」を発表、30以上の主要な生命科学DBとツールの知見を統合したAIエージェントスキル集「Science Skills」や専門家レベルの実証ソフト作成支援のためのAIツール「ERA」なども登場