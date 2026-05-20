NHKは20日、大河ドラマなど過去の人気ドラマ19本をNetflixで世界配信すると発表した。6月22日から順次開始する。【画像】朝ドラも大河も!?Netflixで配信されるNHKの作品同局は、日本文化の発信とコンテンツの海外展開をさらに強化するため、大河ドラマや連続テレビ小説、ドラマ10などで放送した過去の人気ドラマ合計19作品について、順次世界配信していくことをNetflixと合意した。この取り組みは、放送法に基づき、配信事業