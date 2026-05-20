流れが変わり始めているクルマのデザインを見ると、その時代に何が求められていたのかがよくわかります。これまでEVのデザインは、効率や先進性を優先した『都会的な乗り物』として表現されることが多く、アウトドアや冒険といったイメージとは少し距離がありました。【画像】新しい時代を象徴する2台のEV！スバル・トレイルシーカーとトヨタbZ4Xツーリング全84枚けれど2026年の今、その流れが変わり始めています。スバルとトヨ