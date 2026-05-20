高校生18人が死傷した福島県の磐越自動車道の事故で、警察は20日、容疑者の自宅を家宅捜索しました。過失運転致死傷の容疑で警察が家宅捜索を行っているのは、新潟・胎内市（たいないし）の若山哲夫（わかやま・てつお）容疑者（68）の自宅です。若山容疑者は5月6日、運転するマイクロバスをガードレールなどに衝突させ、高校生18人を死傷させた疑いが持たれています。若山容疑者は、逮捕される前から事故を繰り返し、警察が2回に