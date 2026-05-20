Google I/O 2026にて、グーグルは新たな「AI Ultraプラン」の追加や価格改定など、AIサブスクリプションサービスのアップデートを発表した。 新たに、開発者や専門的な知識を持つワーカー向けに、月額100ドルの新しい「AI Ultraプラン」が追加される。新プランにはProと比べて5倍の利用枠が用意される他、開発プラットフォーム「Google Antigravity」への優先アクセスなどが含まれる