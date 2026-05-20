Google I/O 2026にて、グーグルは新たな「AI Ultraプラン」の追加や価格改定など、AIサブスクリプションサービスのアップデートを発表した。

新たに、開発者や専門的な知識を持つワーカー向けに、月額100ドルの新しい「AI Ultraプラン」が追加される。新プランにはProと比べて5倍の利用枠が用意される他、開発プラットフォーム「Google Antigravity」への優先アクセスなどが含まれる。

Proプランと比較して5倍の利用枠（Geminiアプリおよび開発プラットフォーム「Google Antigravity」での利用） 高速なテストやデバッグを可能にする「Gemini 3.5 Flash」の統合 エージェントファーストの開発プラットフォーム「Google Antigravity」への優先アクセス 20TBのクラウドストレージ 広告なしの視聴などが可能なYouTube Premiumの個人プラン

また、最上位である既存のAI Ultraプランは、機能やProプランの20倍という利用枠を維持したまま、月額250ドルから200ドルへと値下げされる。

これらのUltraプランのユーザーは、日常のタスクを代行する24時間稼働のAIエージェント「Gemini Spark」（米国限定）や、現実世界に基づいた新たな世界を構築できる研究プロトタイプ「Project Genie」（200ドルプランのみ、グローバル展開）へのアクセスが可能になる。

また、AI Plus、Pro、Ultraプランのユーザーは、新たに発表された「Gemini Omni」、「Gemini 3.5 Flash」といったAIモデルが利用できる。

サブスクリプションサービスのアップデートに加え、作業を効率化するため、各Googleアプリに以下の機能が追加される。

AI Inbox in Gmail（米国限定、Plus/Pro/Ultra向け）：重要なタスクの整理、パーソナライズされた返信の下書き作成、関連するDocsやSheetsなどのリンクの提示を行い、受信トレイの管理を高速化する。 Daily Brief in the Gemini app（米国限定、Plus/Pro/Ultra向け）：毎朝、Gmailやカレンダー、Geminiでのやり取りから重要な情報を抽出し、1日の優先事項や次のアクションをダイジェストとして提示する。

さらに今夏には、ProおよびUltraユーザー向けに新しい画像作成・編集ツールである「Google Pics」や、Gmail、Docs、Keepでの高度な音声機能が追加される予定。

AI UltraプランにはすでにYouTube Premiumが含まれているが、一部の国において、AI Proプランのユーザーにも「YouTube Premium Lite」個人プラン（月額8.99ドル相当）が追加料金なしで提供される。これに加えて、Health PremiumとHome PremiumもAI ProおよびUltraプランに追加費用なしで付帯する。

利用制限についての考え方も改められる。従来の1日あたりのプロンプト回数制限が廃止され、プロンプトの複雑さ、使用した機能、チャットの長さを総合的に計算する「コンピュート使用（compute-used）」モデルへと移行する。利用枠は週ごとの上限に達するまで、5時間ごとにリフレッシュされる。

大規模モデルの上限に達した場合は、自動的に軽量で高速なモデルに切り替わる仕組みになっており、作業の中断を防ぐ。現在のモデルを継続して利用したい場合、ProおよびUltraのユーザーは従量課金制の追加AIクレジットを購入できる。